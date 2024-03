Il giudice sportivo assolve Acerbi | nessuna squalifica per i presunti insulti razzisti a Juan Jesus

(Di martedì 26 marzo 2024) Francescoè stato assolto dalle accuse di razzismo. La presunta frase discriminatoria rivolta a“senza che venga messa in discussione la buona fede del calciatore del Napoli”, risulta essere stato “percepito dal solo, senza dunque il supporto di alcun riscontro probatorio esterno, che sia audio, video e finanche testimoniale”. Per questo motivo , ilha ritenuto dire il difensore interista dall’accusa di comportamenti, non applicando l’articolo 28 del codice di giustizia sportiva, che avrebbe comportato laper almeno 10 giornate. Come si legge nella motivazione, “perché ci sia punizione serve infatti un minimo corredo probatorio, o quanto meno da ...

