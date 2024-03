(Di martedì 26 marzo 2024) Prezzo del gas in ribasso sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'pa: il future sul metano con consegna ad aprile ha chiuso indel 4% a 27,1al

prezzo del gas poco mosso sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l' euro pa: il future con consegna ad aprile ha chiuso la seduta a 24,7 euro al Megawattora , in calo dello 0,6% rispetto alla ... (quotidiano)

Prezzo del gas senza variazioni di rilievo sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l' euro pa: il future sul metano con consegna ad aprile ha chiuso in aumento dello 0,1% a 28,8 euro al ... (quotidiano)

Prezzo del gas senza variazioni di rilievo sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l' euro pa: il future sul metano con consegna ad aprile ha chiuso in aumento dello 0,1% a 28,8 euro al ... (quotidiano)

Il gas conclude in calo (-4%) a 27 euro al Megawattora - Prezzo del gas in ribasso sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna ad aprile ha chiuso in calo del 4% a 27,1 euro al Megawattora. (ANSA). (ANSA) ...ansa

AFRICA/SENEGAL - Confermata la vittoria di Faye: “Vittoria della democrazia, ma vi sono incognite sul futuro" - 2024-02-12 Ancora scontri per il rinvio del voto. Il Consiglio dei laici cattolici: “Rischi di destabilizzazione” ...fides

Frode fiscale sull’Iva da 300 milioni nel commercio di carburante - La Guardia di Finanza ha scoperto una frode nel commercio di carburante con ramificazioni internazionali. Sequestrati beni per 300 milioni di euro ed eseguite otto misure cautelari.trasportoeuropa