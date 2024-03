(Di martedì 26 marzo 2024) Prezzo del gas in ribasso sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'pa: il future sul metano con consegna ad aprile ha chiuso indel 4% a 27,1al

prezzo del gas poco mosso sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l' euro pa: il future con consegna ad aprile ha chiuso la seduta a 24,7 euro al Megawattora , in calo dello 0,6% rispetto alla ... (quotidiano)

Prezzo del gas senza variazioni di rilievo sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l' euro pa: il future sul metano con consegna ad aprile ha chiuso in aumento dello 0,1% a 28,8 euro al ... (quotidiano)

Prezzo del gas senza variazioni di rilievo sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l' euro pa: il future sul metano con consegna ad aprile ha chiuso in aumento dello 0,1% a 28,8 euro al ... (quotidiano)

Il gas conclude in calo (-4%) a 27 euro al Megawattora - Prezzo del gas in ribasso sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna ad aprile ha chiuso in calo del 4% a 27,1 euro al Megawattora. (ANSA). (ANSA) ...ansa

Frode fiscale sull’Iva da 300 milioni nel commercio di carburante - La Guardia di Finanza ha scoperto una frode nel commercio di carburante con ramificazioni internazionali. Sequestrati beni per 300 milioni di euro ed eseguite otto misure cautelari.trasportoeuropa

Nel due mila ventitré l'Italia importato un decimo del gas russo via tubo di quanto facesse fino al due mila ventuno - Questo Sito utilizza cookie di funzionalità e cookie analitici, nonché cookie di profilazione di terze parti. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la Cookie ...radioradicale