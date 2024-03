(Di martedì 26 marzo 2024) Il feretro diè arrivato presso il cimitero di Novellara per le esequie che si svolgeranno in forma privata. Ilsi tiene oggi, martedì 26 marzo, due anni dopo l'omicidioche si era opposta a un matrimonio combinato dai familiari.

A Novellara il funerale in forma privata di Saman Abbas. In serata la fiaccolata della cittadinanza - Sotto una pioggia insistente il feretro di Saman Abbas, scortato dai carabinieri, è arrivato al cimitero di Novellara dove nel pomeriggio si celebra una cerimonia di esequie, con rito islamico, in for ...ilfattoquotidiano

Il fratello di Saman Abbas al funerale della 18enne: “Sorella coraggiosa, mi mancherai ogni giorno” - Il feretro di Saman Abbas è arrivato presso il cimitero di Novellara per le esequie che si svolgeranno in forma privata ...fanpage

Il feretro di Saman a Novellara per la sepoltura - Sotto una pioggia insistente il feretro di Saman Abbas, scortato dai carabinieri, è arrivato al cimitero di Novellara dove nel pomeriggio si celebra una cerimonia di esequie, con rito islamico, in for ...quotidiano