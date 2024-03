Il dramma palestinese | “A Gaza non c’è più cibo | le persone cercano mangimi per animali”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 26 marzo 2024), 26 marzo 2024 – “Cessate il fuoco immediato per il Ramadan rispettato da tutte le parti che conduca ad un cessate il fuoco durevole e sostenibile e il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi, nonché la garanzia dell’accesso umanitario per far fronte alle loro esigenze mediche e umanitarie”. E’ il testo della risoluzione approvata dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu che, per la prima volta dopo quasi 6 mesi di guerra nella Striscia di, chiede di deporre le armi immediatamente. Un voto storico che arriva dopo buchi nell’acqua, trattative falliti e mesi di stallo. Ma non è tutto: la risoluzione sembra essere una preventiva risposta a quella che sembra essere l’imminente invasione di Rafah da parte dell’esercito israeliano. Un’invasione che, secondo quanto dicono gli esperti, porterebbe ad un massacro – ed è difficile credere ...