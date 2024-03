Il Dragone non ha imparato la lezione di Evergrande E ci ricasca col mattone

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 26 marzo 2024) Non bastava la fuga precipitosa degli investitori, l’illusione di un Pil di nuovo con il turbo, i consumi mai così depressi e la paura ormai dilagante di fare affari anche con l’alleata Russia. Pechino non hala, quattro anni di credito forsennato alle variee Country Garden non sono serviti a nulla, non hanno aiutato a capire che non si presta denaro a chi fatica già a stare sulle sue gambe. La Cina ha deciso di perseverare. Come? Il governo ha chiesto ai più importanti istituti finanziari del Paese, incluse le quattro grandi banche statali, di elaborare piani di credito per il mercato immobiliare. La Pboc, la banca popolare cinese, l’amministrazione nazionale per la regolamentazione finanziaria e la China Securities Regulatory Commission hanno ordinato agli istituti di grossa taglia di soddisfare le ...