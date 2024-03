Il divino Shohei Ohtani

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di martedì 26 marzo 2024) «The best against the best». Il telecronista di MLB TV non trova altre parole per descrivere quello che sta per andare in scena al LoanDepot Park di Miami. È la finale del World Baseball Classic 2023, il Mondiale di baseball, un torneo che ha luogo ogni quattro anni (ma che causa pandemia non si disputava dal 2017) e che – a differenza di quanto accade nel basket e nell’hockey – presenta i migliori giocatori del pianeta, perché la MLB lo utilizza come vetrina per promuovere il suo sport nel mondo. E quale miglior spot di un ultimo atto che si decide con lo scontro tra i due migliori giocatori in circolazione? Da una parte, sul monte di lancio, c’è, chiamato a eliminare un ultimo battitore per regalare il titolo al Giappone. Dall’altra, sul piatto di casa base, è pronto in battuta Mike Trout, che deve trovare il modo di tener viva la ...