“Il direttore della manutenzione degli stabili lascia il Comune di Arezzo”

(Di martedì 26 marzo 2024), 26 marzo 2024 – “Era il Consiglio Comunale del 25 gennaio scorso quando ho sollevato la questionerinuncia all’incarico da parte deldell’Ufficiocomunali: un aretino va a ricoprire analogo ruolo, non dirigenziale, a vari chilometri di distanza, nel Valdarno fiorentino. Evidentemente, a parità di condizioni lavorative, lo reputa migliore. Sorvolo sulla risposta data in quella occasione dell’assessore Carlettini, che rasentò l’offesa personale, e sottolineo come quelle che erano ‘voci’ due mesi fa sono diventate realtà: l’oramai exha preferitore il suo posto per migrare in un altro ente e senza, ribadisco, avanzamenti di carriera. Semmai con qualche difficoltà logistica in più. E dire che l’assessore, sempre ...