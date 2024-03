Il Csm assolve Ferri per il caso ' hotel Champagne'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) L'ex sottosegretario alla giustizia ed ex leader di Magistratura Indipendente Cosimoè stato assolto dal Csm nel processo disciplinare nel quale doveva rispondere di "comportamento gravemente scorretto" per la riunione del 9 maggio 2019 all', con l'ex pm Luca Palamara, Luca Lotti e cinque consiglieri del Csm allora in carica, riunione durante la quale si discuteva della nomina del Procuratore di Roma. La Camera aveva negato l'utilizzo delle intercettazioni e trattandosi dell'unica prova, la sezione disciplinare - non ha sollevato nuovo conflitto di attribuzione - e ha deciso per l'assoluzione.