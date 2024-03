Il Cremlino usa la strage per aprire la caccia a Zelensky

(Di martedì 26 marzo 2024) Ilha deciso: prove o no, laviene da Kiev. Ora anche i massimi dirigenti ucraini diventano bersagli possibili. InsideOver.

Tensione tra la Nato e la Russia per un missile da crociera di Mosca che ha violato lo spazio aereo polacco. Nuovo massiccio attacco russo sull’Ucraina con 14 bombardieri, raid anche su Kiev, che ... (ilsole24ore)

Tensione tra la Nato e la Russia per un missile da crociera di Mosca che ha violato lo spazio aereo polacco. Nuovo massiccio attacco russo sull’Ucraina con 14 bombardieri, raid anche su Kiev, che ... (ilsole24ore)

Strage di Mosca, gli 007 scoprono le carte: “Coinvolti Kiev, Usa e Gb” - Con una nota rivolta alle istituzioni finanziarie, la Banca centrale di Mosca chiede di cancellare i debiti delle persone vittime dell’attentato al Crocus City Hall di Mosca… Leggi ...informazione

Guerra ultime notizie. Attentato a Mosca, servizi segreti russi: «Coinvolti anche Usa e Regno Unito. Ci sarà una rappresaglia» - I quattro autori dell’attacco al Crocus City Hall di Mosca sono stati imputati di terrorismo e messi in custodia cautelare per due mesi da un tribunale russo. Rischiano l’ergastolo. Sono arrivati in a ...ilsole24ore

Fonti Nato, 'le accuse russe a Kiev ridicole, zero prove' - "Le ipotesi della Russia di un legame con l'Ucraina per quanto riguarda l'attentato a Mosca sono ridicole". Lo dichiara una fonte diplomatica alleata all'ANSA. (ANSA) ...ansa