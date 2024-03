Il Consiglio Ue approva la revisione della Pac ma non frena le proteste degli agricoltori Critiche anche dagli ambientalisti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 26 marzo 2024) È arrivato il via liberadalUe allaPolitica agricola comune (Pac) proposta a inizio anno dalla Commissione europea per placare la rivolta dei trattori. Oggi i rappresentanti dei 27 Paesi Ue si sono riuniti nel Comitato speciale agricoltura e hannoto le nuove regole che puntano a «ridurre gli oneri amministrativi» a carico delle aziende agricole e a dare «maggiore flessibilità» per quanto riguarda il rispetto dei vincoli ambientali. «Abbiamo ascoltato i nostrie abbiamo intrapreso azioni rapide per rispondere alle loro preoccupazioni in un momento in cui si trovano ad affrontare numerose sfide», ha commentato David Clarinval, ministro belga dell’Agricoltura e presidente di turno delAgrifish. La ...