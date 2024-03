Il Cinema Massimo diventa Punto Viola aderendo all’iniziativa dell’Associazione Donnexstrada

(Di martedì 26 marzo 2024) TORINO – Dopo il grande successo delle classi di autodifesa personale, organizzate in occasione dell’8 marzo, il Museo Nazionale deldi Torino ha deciso di compiere un gesto concreto a favore della comunità e del suo pubblico,Puntie individuando gli spazi del. Il progetto ha come L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Femminicidi: ancora numeri troppo alti Violenza contro le donne, la Giornata internazionale Stop alla violenza di genere, intervista a Emanuela Di Marco Violenza di genere: i nuovi dati Istat #Metoo anche per la Sony: stop a scene di sesso nei videogame I Muri del ...

Winnie the Pooh, che sorpresa: Blood & Honey 2 debutta col 100% su Rotten Tomatoes - Per Luke Y. Thompson di AV club “Questo è il Cinema al Massimo del punk rock: un dito medio al mainstream, rauco, non rifinito, economico, con dentro abbastanza talento grezzo da non essere ...cinema.everyeye

Mestieri del Cinema, al via i corsi di Poliarte in collaborazione con Cna Cinema Marche e Film Commission - Marche sempre più terra di Cinema. Set come se piovesse ma spesso mancano le figure professionali. Per rispondere alla crescente richiesta di risorse qualificate nel settore Cinematografico, l’Accadem ...viverepesaro

Gli Stati generali del Cinema, dal 12 al 14 aprile, a Siracusa - Gli “Stati generali del Cinema” arrivano a Siracusa, dal 12 al 14 aprile 2024, al Castello Maniace. Diversi saranno i temi trattati come, ad esempio, cineturismo e internazionalizzazione, per avviare ...siracusaoggi