Il Cdm approva il decreto che introduce i test psicoattitudinali per l' accesso alla magistratura

(Di martedì 26 marzo 2024) AGI - Il Consiglio dei ministri hato illegislativo cheper l'. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. Il governo, inoltre, ha ridotto a 180 il numero dei magistrati fuori ruolo. La norma, ha precisato, "entrerà però in vigore dal 2026 perché allo stato attuale non sarebbe possibile depauperare alcuni organi di magistrati che sono essenziali".

Il Cdm ha approva to il registro nazionale per l'affido dei minori . Fino ad oggi la legge per i ragazzi in affido prevedeva l'obbligo degli istituti di assistenza pubblici o privati e delle comunità ... (quotidiano)

Il Consiglio dei ministri ha approva to l'introduzione dei test i psicoattitudinali per l'accesso alla professione di magistrato . A quanto si apprende non ci sarà una 'legge cornice', ma la vecchia ... (gazzettadelsud)

Il Consiglio dei ministri ha approva to il decreto legislativo predisposto dal Guardasigilli Carlo Nordio che prevede l’introduzione dei test i psicoattitudinali per l’accesso in magistratura. La ... (ilfoglio)

Superbonus, arriva la nuova stretta: il governo approva un altro decreto per contenere i costi - Nuove limitazioni al superbonus: lo prevede un decreto legge che, a quanto apprende l’ANSA, è stato approvato dal Consiglio dei ministri in corso a… Leggi ...informazione

Il Cdm approva i test psicoattitudinali per l’accesso alla magistratura - Nordio ha portato in cdm un ddl che introduce i test psicoattitudinali. Toghe conservatrici e progressiste unite contro l’iniziativa. Via libera anche a un altro dl sul superbonus ...editorialedomani

Superbonus, il Cdm approva un nuovo decreto legge - Nuove limitazioni al superbonus: lo prevede un decreto legge che è stato approvato dal Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi.lettera43