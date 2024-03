Il capo dei servizi segreti russi accusa Kiev | “Ha addestrato gli attentatori del Crocus City Hall in Medio Oriente Ci sarà rappresaglia”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Idi sicurezza interni dellaa tornano a puntare il dito contro l’Ucraina per l’attentato aldi venerdì sera nel quale sono morte 145 persone: “hai responsabili in”. L’è diretta e torna su uno dei maggiori timori espressi dalle agenzie di intelligence occidentali, cioè l’uso del massacro da parte di Mosca come pretesto per attaccare ancora più violentemente il Paese invaso due anni fa. A mettere nel mirino l’Ucraina è stato questa volta il direttore del Fsb, Alexander Bortnikov, sostenendo che glisono stati “addestrati dain”, avvisando che la ...