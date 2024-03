Il cammino del Grifone La vetta si allontana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Lavoro leggero ieri pomeriggio al Centro sportivo di Roselle (a riposo per un dolore fisico il difensore Prati) per i biancorossi di mister Malotti in vista del 12° turno di ritorno che vedrà il Grosseto ospitare, giovedì alle 18, allo "Zecchini" i Mobilieri Ponsacco, penultimi in classifica. Quando mancano sei turni al termine del campionato la posizione in casa delsi è complicata dopo il pirotecnico pareggio (14 sulle 28 gare) sul campo del Ghiviborgo. A parte le recriminazioni sulle occasioni sprecate non sfruttando i bonus, sugli errori difensivi ed offensivi dei giocatori biancorossi e sugli errori arbitrali, la realtà è che il Grosseto si trova al quarto posto della classifica (Follonica Gavorrano 56, Pianese 55, Livorno 51, Grosseto 50) davanti a Seravezza Pozzi 48 e Ghiviborgo 48. Con il gol realizzato in quel di "Carraia" l’attaccante Edoardo ...