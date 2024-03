Il calendario Per Mazzola e Asta pausa lunga del campionato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Due turni di stop sono lunghi da affrontare, figuriamoci tre: per le due senesi ValentinoTaverne ladelavrà una durata maggiore rispetto a tutte le altre squadre del raggruppamento visto che i biancocelesti riposeranno alla ripresa delle ostilità, mentre gli arancioblu si sono fermati il turno precedente l’interruzione. Con così tanti giorni a disposizione, se non altro, gli acciaccati e gli infortunati avranno maggiori chance di recupero. In casa, se Corsi ha finito la stagione, la speranza è che torni a disposizione, per la partita casalinga con la Nuova Foiano del prossimo 14 aprile, Pierangioli, mentre non ci sarà sicuramente Burato, fermato dalla giustizia sportiva. In casa, invece, per la gara di domenica 7 con il Pontassieve, gara ...