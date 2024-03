Il calciatore dell' Inter Francesco Acerbi assolto per mancanza di prove dopo il presunto insulto razzista a Juan Jesus | Sei solo un ne*ro

(Di martedì 26 marzo 2024) Il difensoreè statodall'accusa di razzismo nei confronti di, difensore del Napoli. Il Giudice Sportivo che ha esaminato il caso, Gerardo Mastandrea, ha deciso di chiudere il processo senza alcuna sanzione perché "La condotta discriminatoria, per la su

Sono passati 5 anni dal l’omicidio di Daniel Correa , calciatore brasiliano ucciso per un motivo sentimentale. E’ stato un calciatore brasiliano classe 1994, di ruolo centrocampista. Il 27 ottobre ... (calcioweb.eu)

La Roma è stata ascoltata in Procura Federale per il caso del video della dipendente licenziata dopo la diffusione del filmato all'interno della società. Presenti L'avvocato Lorenzo Vitali, autore e ... (iltempo)

Su X, Instagram e Facebook si sono schierati quasi tutti contro la sentenza. Il difensore dell'Inter sarà in campo contro l'Empoli - Su X, Instagram e Facebook si sono schierati quasi tutti contro la sentenza. Il difensore dell'Inter sarà in campo contro l'Empoli ...gazzetta

Ferrante torna nel calcio torinese. Per lui un ruolo importante - Ieri è stato un giorno importante per il Chieri, che ha visto l'ufficializzazione del nuovo responsabile di tutta l’area tecnica, che è l'ex bomber granata Marco ...torinogranata

I weekend sportivi dei piccoli calciatori biancorossoblù sono proseguiti al meglio - I weekend sportivi dei piccoli calciatori biancorossoblù sono proseguiti al meglio in queste settimane. Tante le partite e gli incontri in cui stare in compagnia e divertirsi insieme, accompagnati ...grossetosport