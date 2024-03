Il bilancio Da Marin a Fazzini Domani il rientro dei nazionali Ecco gli impegni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) I giocatori rientreranno in gran partedopo glicon le. Stasera intanto torna in campo, questa volta contro la Colombia dopo aver giocato 75 minuti con la sua Romania in amichevole con l’Irlanda del Nord (risultato 1-1). Anchesarà impegnato stasera con la Turchia dopo aver giocato gli ultimi 5 minuti nel successo dell’Italia Under 21 contro la Lettonia (2-0), gara valida per la qualificazione al prossimo Europeo. Nelle prossime ore in campo anche Cacace con la Tunisia. Nella prima uscita ha giocato tutti i 90 minuti, da capitano, in Nuova Zelanda-Egitto vinta dagli africani. Destino diverso per Berseszynski e Walukiewicz che sono rimasti in panchina con la Polonia nel 5-1 con l’Estonia e ora sperano di avere un’opportunità con il Galles. Titolare invece Stiven ...