Il 26 e 27 marzo | prosegue la sperimentazione di IT-alert

(Di martedì 26 marzo 2024) Arezzo, 262024 – Il 26 e 27sono in programma alcuni test di comunicazione a livello nazionale per ladi IT-, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale di cui si sta dotando l’Italia per l’informazione diretta alla popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso. I test interesseranno delle aree circoscritte di 2 km di raggio dai siti di alcuni stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante. Laè strutturata in modo che i dispositivi nelle aree interessate non ricevano il messaggio. È però possibile, seppure molto poco probabile, che il messaggio raggiunga qualche dispositivo di vecchia generazione. Per maggiori informazioni sul sistema IT-: www.it-.gov.it