Ieri in Campania | Gianluca Festa si dimette da Sindaco di Avellino

I fatti più importanti della giornata di, lunedì 25 marzo 2024.– Una voce che girava con insistenza lungo i marciapiedi della città digià dal fine settimana e che ora si concretizza:avrebbe già rassegnato le dimissioni dalla carica di. Benevento – Con l'accusa di furto aggravato in concorso i carabindella Compagnia di Vitulano hanno arrestato due persone sorprese mentre asportavano sabbia dal greto del torrente Jenga. Caserta – Ha reagito minacciando e puntando il coltello alla gola della sorella dopo che questa si era rifiutata di dargli 30 euro. Provvidenziale per scongiurare guai peggiori l'intervento del marito della donna che ha ...

Rapporto Pmi Campania: Campania locomotiva Sud ma incognite sulla ripresa - «Il divario con il Nord negli anni post Covid non è cresciuto» dice Alessandro Fontana, direttore del Centro studi di Confindustria alla presentazione del Rapporto Pmi Campania ...ilmattino

Nuovo dramma in Campania: bimba di 3 anni si rovescia pentola acqua bollente addosso - StampaUna bambina di 3 anni originaria del Burkina Faso ma residente ad Acerra, in provincia di Napoli, è ricoverata in pericolo di vita, per il rischio di infezioni, a causa delle ustioni riportate s ...salernonotizie

Napoli, morto un marinaio oggi dopo l’ennesimo incidente sul lavoro, un tir l’ha travolto al porto - Un nuovo incidente sul lavoro è costato, stavolta, la vita a un marinaio di Napoli, morto Ieri al porto, anche se la notizia è stata resa nota oggi, 24 marzo 2024, dal sindacato Fit Cisl Campania, che ...tag24