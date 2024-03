Identikit dei poveri italiani | età | provenienza | nucleo famigliare

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 26 marzo 2024) L’Italia è un paese sempre più povero in termini assoluti. L’Istat ha recentemente pubblicato dati provvisori riguardanti le spese delle famiglie italiane nel 2023, fornendo un quadro aggiornato sulla povertà nel Paese. Rispetto all’anno precedente, il tasso di famiglie in questa condizione è salito leggermente dal 9,7% al 9,8%, coinvolgendo complessivamente 5,7 milioni di persone. Mentre si osserva un miglioramento della situazione al sud, si registra un peggioramento a livello individuale al nord, con un aumento dello 0,5% della povertà assoluta nelle regioni settentrionali. Il dato rimane stabile tra le famiglie con almeno un membro lavoratore, ma peggiora per quelle con un capofamiglia occupato come dipendente. Nel corso del 2023, l’economia italiana ha vissuto un periodo di significative fluttuazioni, riflettendosi anche sulle spese delle famiglie. Secondo le stime preliminari ...