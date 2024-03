I tre scenari di guerra a cui si prepara l’Ue L’analisi di Secci

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 26 marzo 2024) A margine del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo scorso, è stato pubblicato un documento conclusivo con importanti indicazioni sullazione e risposta alle situazioni di crisi. L’atto richiama l’esistenza di minacce correnti alla sicurezza europea, per affrontare le quali si ritiene necessariore anche la popolazione civile. Sebbene, nell’apposito punto (n.44, sezione VIII), non venga citata la parola “” e non vi sia alcun riferimento agli attacchi in Ucraina, è ragionevole pensare che le motivazioni che hanno spinto i capi di Stato e di Governo dell’Unione europea a chiedere la predisposizione di piani per la difesa dei cittadini siano legate a una possibile escalation militare nel conflitto tra Mosca e Kyiv. D’altronde, gran parte del documento è incentrato sulla crisi in Ucraina e conseguenti ripercussioni sui ...