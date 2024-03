I tifosi si appellano a Bulgarella Chiesta più vicinanza alla squadra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024) Le buone intenzioni stanno a zero. E’ sicuramente vero che la Lucchese avrebbe meritato il pareggio contro il Cesena, lanciatissimo verso la meritata promozione in serie B, ma senza i gol, la realtà non cambia. E la realtà dice che ladi Gorgone è incappata nella tredicesima sconfitta stagionale ed è rimasta ferma a quota 40, che è una posizione "ibrida", al riparo da brutte sorprese, ma anche lontana dconquista di un posto, a questo punto anche il decimo, nella futura "griglia" dei play-off. Se i rossoneri non avranno la forza di mettere insieme almeno altri 8-9 punti, potrebbero andare in vacanzafine di aprile. La conferma che il pubblico rossonero, che pure aveva dato una risposta significativa, contribuendo ad eguagliare, di fatto, il record stagionale stabilito in occasione della "prima" contro il Perugia con ...