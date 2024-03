I pronostici di martedì 26 marzo | Qualificazioni Euro 2024 e amichevoli

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 26 marzo 2024) Idi26: ci sono gli ultimi tre spareggi di qualificazione aglipei dele delleinternazionali di lusso. Ultimo capitolo delleaglipei del, si giocano le finali degli spareggi: la Georgia di Kvaratskhelia – al rientro dopo avere scontato un turno di squalifica – è in grado di segnare almeno un gol alla Grecia. L’attaccante dell’Ucraina Mudryk (LaPresse) – IlVeggente.itL’Ucraina sullo slancio della rimonta vincente in Bosnia parte nettamente favorita sull’Islanda nonostante l’ottimo stato di forma di Albert Gudmundsson. Galles-Polonia promette equilibrio ma anche almeno un gol per squadra.altre partite A proposito di gol, occhio alle ...