I Pinguini Tattici Nucleari tornano negli stadi | annunciato ‘Hello World Tour Stadi 2025’

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 26 marzo 2024) Alla vigilia delnei palasport con 33 concerti sold out dal 3 aprile al 19 maggio 2024, iannunciano il ritorno. La band, infatti, sarà nuovamente sui palchi nel corso dell’estate 2025 con Hello2025, al via da Reggio Emilia. Nove le prime date annunciate, dopo l’incredibile debutto che ha reso il 2023 l’anno d’oro della band. Non solo, infatti, i PTN hanno dominato le classifiche ma hanno anche incassato oltre un milione di biglietti venduti. Locandina da Ufficio Stampa Queste le date del nuovo2025 (Magellano Concerti) 07 giugno 2025 – Reggio Emilia RCF Arena (Campovolo) 10 giugno 2025 – Milano ...