(Di martedì 26 marzo 2024) Milano, 26 mar. (askanews) – I. Dopo un en plein di sold out per ilindoor nei palazzetti, che partirà il 3 aprile 2024 da Jesolo (VE), la band dei record si prepara a cavalcare ilcon un nuovonegli. Nove le prime date annunciate per ildel, dopo l’incredibile debutto negliche ha segnato il 2023 come l’anno d’oro della band, sempre al vertice di tutte le classifiche e con oltre un milione di biglietti venduti in un solo anno. Queste le date del nuovo, organizzato e prodotto da Magellano ...

Firenze , 26 marzo 2024 – I Pinguini Tattici Nucleari annunciano il tour negli stadi 'Hello world - tour stadi 2025 '. Dopo un filotto di “tutto esaurito” per il tour nei palazzetti, che partirà il ... (lanazione)

Ancona , 26 marzo 2024 - I Pinguini tattici nucleari sbarcano anche ad Ancona con il loro ‘Hello world - Tour stadi 2025 '. Dopo i tanti sold out per il tour indoor nei palazzetti, che partirà il 3 ... (ilrestodelcarlino)

I Pinguini Tattici Nucleari come Marco Mengoni: il tour negli stadi sarà nel 2025. La differenza con il cantautore di Ronciglione, però, è che in mezzo c’è un altro tour . Riccardo Zanotti e soci ... (quotidiano)

I Pinguini Tattici Nucleari annunciano Hello World-Tour Stadi 2025 - Milano, 26 mar. (askanews) – I Pinguini Tattici Nucleari annunciano Hello World – Tour Stadi 2025. Dopo un en plein di sold out per il tour indoor nei palazzetti, che partirà il 3 aprile 2024 da Jesol ...askanews

L’ ‘Hello World Tour 2025’ dei Pinguini Tattici Nucleari fa tappa nelle Marche - La data I Pinguini Tattici Nucleari annunciano le date "Hello world - Tour2025" e tra le città spunta Ancona. Dopo il sold out che ha registrato con il tour di quest'anno tra stadi e palasport, la gio ...youtvrs

I Pinguini Tattici Nucleari in concerto a Treviso - TREVISO - Per la prima volta i Pinguini Tattici Nucleari saranno in concerto a Treviso. L’annuncio della band è arrivato oggi con il lancio del “Hello World”, il nuovo tour negli stadi 2025. Nove le ...oggitreviso