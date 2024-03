I giudici londinesi danno ragione ad Assange | bloccata l’estradizione negli Usa

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 26 marzo 2024) L’Alta Corte di Londra si è pronunciata in favore del giornalista australiano Julian, cofondatore di WikiLeaks, concedendogli l’appello contro la richiesta di estradizione avanzata dagli Stati Uniti dove è stato incriminato per spionaggio per 17 capi d’accusa e dove rischia una pena di 175 anni. Il caso è aggiornato al prossimo 20 maggio. L’alta corte britannica, nel dare tre settimane di tempo al governo Usa per dare garanzie sull’equità di un eventuale processo al fondatore di Wikileaks Julian, ha aperto le porte a un nuovo appello dicontro la richiesta Usa di estradizione. La corte si è aggiornata quindi per una nuova udienza il 20 maggio. Nella sentenza si legge che la Corte “ha dato al Governo degli Stati Uniti 3 settimane per fornire garanzie soddisfacenti sul fatto a) che il Signor ...