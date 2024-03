I giochi di carte come elemento della cultura popolare

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 26 marzo 2024) Idisono un classico passatempo. Ancora oggi ricoprono un ruolo determinante nel settore dell’intrattenimento e hanno saputo reggere botta anche di fronte al boomrete, che ha digitalizzato molte delle attività ludiche di una volta. Quando si pensa alle, vengono in mente soprattutto i momenti morti durante i viaggi in treno, le rimpatriate sulla spiaggia o le tavolate natalizie, ma in realtà il significato che si cela dietro a queste piccole tessere è molto più complesso. Un po’le loro origini, sulle quali regna ancora incertezza. Non è dato sapere, infatti, chi sia stato il vero inventore delle, ma è sicuro che si siano diffuse per la prima volta in Cina oltre 1.000 anni fa. Inizialmente levenivano impiegate per ...