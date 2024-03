I genitori di Edoardo Galli | il 17enne scomparso | “Facci sapere che sei vivo | ci manchi tantissimo”

(Di martedì 26 marzo 2024) "Per favore, rispondi in qualche modo. Faccidove sei, facciche sei": a dirlo a Fanpage.it è la madre di, ilda Colico (Lecco) da giovedì.

Doveva raggiungere il liceo scientifico Nervi di Morbegno ma dopo esser uscito da casa sua a Colico , in provincia di Lecco, a scuola Edoardo non è mai arrivato. Sono ore di preoccupazione quelle ... (open.online)

Edoardo Galli scomparso a Colico vicino Lecco: l'ipotesi della fuga in Russia del 17enne, cosa cercava online - Il diciassettenne Edoardo Galli è scomparso giovedì 21 marzo 2024 da Colico, paese in provincia di Lecco: tra le ipotesi c'è quella di una fuga in Russia.notizie.virgilio

