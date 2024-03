I fratelli Boffelli non tradiscono | protagonisti al Tour du Rutor Extrême

(Di martedì 26 marzo 2024) SCI ALPINISMO. Da Roncobello con furore: Claudia seconda nella gara femminile in coppia con la trentina Lisa Moreschini, William terzo nella maschile in cordata con il valdostano Nadir Maguet.

