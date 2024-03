I A Intelligenza Assetata e non artificiale

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 26 marzo 2024) L’immagine prevalente del Cloud è quella di uno spazio immateriale dove si condividono risorse informatiche su una rete digitale, più praticamente si tratta di un complesso di infrastrutture che rendono possibile l'attività online: dai nostri contenuti social allo spazio di archiviazione delle nostre vite digitali. Nella Nuvola vengono anche archiviati i grandi insiemi di dati di cui si nutre l’in un unico ecosistema digitale. Ma la Nuvola, per quanto immateriale, ha piedi i ben piantati per terra: chilometri di bobine di cavi coassiali, di tubi in fibra ottica, e poi condizionatori d'aria, unità di distribuzione dell'energia, trasformatori, alimentatori, sistemi di raffreddamento, computer, switch, router e molto altro ancora sono il fardello di materialità che la ancora saldamente a terra. Il tutto contenuto in edifici, i ...