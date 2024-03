I 10 migliori episodi di The Office

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 26 marzo 2024) All’inizio è stata la serie britannica firmata e interpretata da Ricky Gervais dopo, però, è diventata il remake americano più bizzarro ed inconsueto che la televisione abbia mai visto. A rendere così speciale The, realizzato da Greg Daniels per nove stagioni e diretta magistralmente da Steve Carell per sette, però, non è solo l’ironia irriverente che permea ogni singoloo. Particolare, infatti, è proprio la sua storia ed il modo in cui ha attecchito, un passo alla volta, nel cuore degli spettatori. Quello per The, infatti, non può essere definito un colpo di fulmine ma un amore cresciuto e formatosio dopoo. La prima stagione, infatti, ha presentato al pubblico un ambientazione sicuramente poco accattivante dal punto di vista scenografico come quello della fittizia ...