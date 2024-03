Huijsen | “L’Italia mi sta dando tanto Mi sento spagnolo e sogno la Roja”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 26 marzo 2024) Dean Donnyè uno dei giovani talenti più promettenti del panorama calcistico italiano. Difensore centrale, classe 2005,è cresciuto calcisticamente a Malaga, città nella quale si è trasferito con la famiglia dall’Olanda all’età di cinque anni, tre anni fa ha deciso di spostarsi in Italia per entrare a far parte delle giovanili della Juventus, un approdo voluto fortemente nonostante l’interessamento nei suoi confronti di Barcellona e Real Madrid: “Sapevo che in Italia avrei imparato, sono sempre stato bravo con la palla tra i piedi, ma non nei confronti diretti con gli attaccanti avversari e dal punto di vista tattico. Effettivamente la Serie A mi sta formando in questi fondamentali, mi sta facendo crescere e migliorare.mi sta“. Una crescita ...