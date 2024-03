“Ho un video per te” Grande Fratello | Perla raggiunta dalla notizia dopo la vittioria | le immagini sono già virali

La Sentenza per il caso Acerbi -Juan Jesus è arrivata e il difensore nerazzurro è stato assolto dal Giudice Sportivo: il commento in esclusiva ai microfoni di SpazioNapoli del noto scrittore Maurizio ... (spazionapoli)

Saviano, ben venga Geolier all'università, è luogo di confronto - (ANSA) - ROMA, 26 MAR - "Ma davvero fate Geolier all'università e qualcuno non è d'accordo". È stupito Roberto Saviano, in un video postato su X, per le polemiche per la lezione tenuta dall'artista ...spettacoli.tiscali

Bellaria: un libro per il Film Festival. “Controcampo Italiano” di Daniela Persico - Il Bellaria Film Festival, di cui si terrà tra l’8 e il 12 maggio la 42esima edizione, annuncia la pubblicazione edita da minimum fax e intitolata Controcampo Italiano: cinque registi per immaginare u ...chiamamicitta

"Vedi Napoli e poi mangia", un mese di eventi per degustare la cucina tipica napoletana | video - A partire dal 28 marzo, e fino al 1 maggio, un programma di eventi in diversi luoghi della città per conoscere e degustare la cucina ... si possono prenotare su eventbrite.it. Il video della web tv ...napolitoday