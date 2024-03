“Ho avuto un tumore” Valerio Scanu | l’annuncio choc | “Perché finora non ve ne ho parlato”

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 26 marzo 2024), la confessione: “Un… asportato metà polmone”. È lo stesso cantante ed ex allievo di Amici di Maria De Filippi a raccontare cosa succede: “Nel marzo 2020 sono stato operato, mi hanno asportato metà polmone. In quel periodo ero solo, non volevo nessuno, mi sono schermato, credo che in fondo volessi fare l’eroe”. È passato circa un anno da quel tragico momento: il ragazzo ha persino mentito alla sua famiglia, a mamma e papà, che in un momento del genere non l’hanno potuto sorreggere e aiutare. >> “È finita”.di Fedez chiude ogni cosa: “Ci togliamo dai co***” Ma la scelta è stata autonoma,ha decido che non c’era bisogno di farli preoccupare. E forse solo adesso, dopo un anno, si rende conto quanto invece sarebbero stati utili e ...