Highlights Sinner-O’Connell 6-4 6-3 | Masters 1000 Miami 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 26 marzo 2024) Ilcon glidel match tra Jannike Christopher6-4 6-3, valido per gli ottavi di finale deldi. Partenza in salita per Jannik, che in avvio si trova subito sotto di un break, ma è poi bravo a infilare 4 game di fila per prendersi il primo set. Nel secondo le cose si fanno più semplici, e grazie al break in apertura la strada verso i quarti di finale è spianata. Di seguito ilcon gli. SportFace.