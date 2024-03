Highlights Musetti-Shelton | Masters 1000 Miami 2024 VIDEO

(Di martedì 26 marzo 2024) Ildeglidel match tra Lorenzoe Ben, valevole per il terzo turno deldi. Partita sontuosa del tennista azzurro che gioca, senza ombra di dubbio, la miglior partita degli ultimi sei mesi e sconfigge il padrone di casacon lo score finale di 6-4 7-6(5). Colpi vincenti, scambi ad altissima intensità e un paio di perle che hanno fatto il giro del mondo. Rivedi gli scambi più belli di questa partita memorabile. Lorenzo agli ottavi di finale se la vedrà con il numero due del mondo e testa di serie numero uno del seeding, lo spagnolo Carlos Alcaraz. SportFace.

