Highlights e gol Georgia-Grecia 4-2 dopo rigori | playoff Euro 2024 VIDEO

(Di martedì 26 marzo 2024) Glie le azioni salienti di, finale spareggio per glipei. I ritmi sono bassi e le emozioni poche. Kvaratskhelia è spesso triplicato e la gabbia della formazione greca funziona. L’attaccanteno fatica ad incidere e a rendersi pericoloso e nella prima frazione di gioco lachiude con un solo tiro nello specchio. Zero le conclusioni in porta della, che però fa registrare percentuali migliori di possesso palla. Nella ripresa il copione non cambia. L’ultima occasione dei novanta minuti è un calcio di punizione di Kvaratskhelia, ma la barriera respinge il tiro. Supplementari senza reti, aila spuntano i padroni di casa che per la prima volta volano agli ...