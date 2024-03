Harry Potter | Jessie Cave commenta le critiche di Miriam Margolyes | Un peccato quello che è successo

(Di martedì 26 marzo 2024) L'interprete di Lavanda Brown ha risposto alle frasi della collega sul legame di alcuni fan adulti per la saga. Una piccola parte del cast diha partecipato nel weekend alla Dream It Conventions di Parigi. Tra i membri della saga cinematografica che sono apparsi sul palco e hanno partecipato alle attività del fine settimana anche, interprete di Lavanda Brown nei film sul maghetto. Nel corso di un'intervista rilasciata a E! News,hato le frasi dinei confronti dei fan adulti della saga, ai quali l'interprete della professoressa Sprite ha ricordato che si tratta pur sempre di storie per bambini. L'universo di...

L'attore Peter Mullan ha svelato perché ha accettato di recitare nella saga di Harry Potter anche se non era interessato alla saga. Peter Mullan ha parlato in modo molto schietto della sua esperienza ... (movieplayer)

Diddy indagato per abusi sessuali: nei documenti spunta il nome del principe Harry - Diddy principe Harry: il nome di Windsor è apparso nei documenti del tribunale contro il fondatore della Bad Boy Records Sean "Diddy" Combs ...rumors

Sta per scoccare l’ora del campus “Harry Potter Puglia Experience”. - La macchina organizzativa della prima scuola di “Magia e Teatro” in Puglia, ” *MagiSchola* “, è già in moto. È pronta a far rivivere ancora, stavolta a Francavilla Fontana, le emozioni di un percorso ...brundisium

