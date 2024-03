Hamas rifiuta offerta su ostaggi e tregua | Israele richiama negoziatori dal Qatar

(Di martedì 26 marzo 2024) (Adnkronos) –la sua squadra negoziale daldopo chehato la sua ultimanei colloqui per un accordo suglie una. A scriverne sono i media israeliani. In una dichiarazione, l'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu afferma che la posizione diè "una prova evidente del L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Roma, 21 marzo 2024 – L’accordo per una tregua a Gaza “si sta avvicinando”. Lo ha detto ieri segretario di Stato americano Antony Blinken a Jeddah, in Arabia Saudita, al termine del primo giorno del ... (quotidiano)

(Adnkronos) – Israele richiama la sua squadra negoziale dal Qatar dopo che Hamas ha rifiuta to la sua ultima offerta nei colloqui per un accordo sugli ostaggi e una tregua . A scriverne sono i media ... (periodicodaily)

Non è vero che Israele rafforzò Hamas contro Ramallah (anche se ora fa comodo sostenerlo) - Dopo il massacro del 7 ottobre, ma in realtà avveniva anche prima, viene ripetuta l’accusa al primo ministro Benjamin Netanyahu d’essersi adoperato, durante il suo mandato, per rafforzare Hamas nell’a ...israele

Netanyahu: “Capi di Mossad e Cia a Doha per trattare”. Blinken: “Un’operazione militare a Rafah non è necessaria” - Il segretario di Stato Usa in Egitto. Poi andrà in Israele, per mediare nei negoziati: “Presentata all’Onu una risoluzione per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi” ...quotidiano