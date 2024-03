Ha vinto Allah | Pioltello riscrive la delibera e chiuderà per Ramadan

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 26 marzo 2024) La scuola Iqbal Masih diche tanto dibattito aveva sollevato sulla diversità culturale e religiosa nell’ambiente educativo va avanti. Risponde all’Ufficio scolastico regionale,lae resterà chiusa perin occasione di Eid-El-Fitr, il 10 aprile. L’istituto si è trovato al centro delle contestazioni da parte degli ispettori dell’Ufficio Scolastico Regionale, sostenuti dal Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che avevano sollevato perplessità riguardo alla motivazione della chiusura e alla sua conformità con il regolamento scolastico vigente. In seguito a ciò, il consiglio di istituto si è riunito per rivedere la propria posizione, giungendo alla redazione di un nuovo documento indirizzato all’Usr. Tale documento mette in luce le ragioni “esclusivamente didattiche” sottostanti la ...