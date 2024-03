Gwyneth Paltrow deve affrontare la partenza del figlio Moses per il college | Tristezza incredibile

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 26 marzo 2024) La star di Iron Man e fondatrice di Goop ha condiviso i suoi sentimenti riguardo alladel. Domenicaha parlato con il Sunday Times dei suoi sentimenti riguardo alladelper ilin autunno. La fondatrice di Goop condivide siache la figlia Apple, 19 anni, con l'ex Chris Martin, con il quale ha ormai un rapporto fraterno. "In autunno io e Brad Falchuk avremo dei ragazzi che andranno all'università", ha dichiarato laparlando di suoe deldi suo marito Brody. "Sarà interessante vedere come cambierà la routine mattutina senza ragazzi in casa. Da un lato, ...