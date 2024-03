Guerra | ultime notizie Allerta Nato | i sospetti terroristi in tribunale con i segni delle torture Mosca attacca Kiev con missili ipersonici

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di martedì 26 marzo 2024) I quattro autori dell’attacco al Crocus City Hall disono stati imputati di terrorismo e messi in custodia cautelare per due mesi da unrusso. Rischiano l’ergastolo. I quattro - tutti con passaporto tagiko - sono arrivati in aula gonfi in volto, con lividi edi tagli. I canali Telegram filorussi pubblicano foto didurante il loro interrogatorio. Il Cremlino non commenta.conferma l’arresto di altri tre indagati per l’attacco di venerdì. “La Russia stando l’Ucraina con”, dice l’ambasciatrice Usa a. “Ci servono più sistemi di difesa aerea”, afferma il presidente ucraino Zelensky