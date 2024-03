Guerra a Gaza e antisemitismo | l’allarme di Steven Spielberg | «La storia si ripete | si dovrà ancora lottare per essere ebrei»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 26 marzo 2024) «Chi non riesce a ricordare il passato è condannato arlo». A dirlo è il registain occasione della cerimonia organizzata per l’anniversario della USC Shoah Foundation a Los Angeles. La Fondazione, fondata dal cineasta nel 1994 dopo aver diretto il film Schindler’s List, è un’organizzazione non a scopo di lucro col fine di realizzare interviste audiovisive a sopravvissuti e testimoni dell’Olocausto e di altri genocidi. Durante l’evento,si è detto «allarmato» dal fatto «che potremmocondannati are la: a doveruna volta per il diritto di– ha detto il regista, citato da Times of Israel, rivolgendosi al pubblico -. Di ...