Guastalla | camion fuori strada alla rotonda di Tagliata

(Di martedì 26 marzo 2024)(Reggio Emilia), 26 marzo 2024 - Ha sbandatoguida di unrotatoria di, sullaCispadana, finendo in parte nella scarpata laterale. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggiperiferia di. Per cause al vaglio della poliziale del distaccamento della Bassa, si è verificata la sbandata che ha coinvolto un, in quel momento senza carico nel cassone. Sono intervenuti sul posto l’ambulanza della Croce rossa, l’autoinfermieristica, i vigili del fuoco. Si era alzato in volo anche l’elisoccorso da Parma, subito rientrato quando è emerso che le condizioni del conducente ferito non erano gravi. L’uomo, un 50enne abitante a ...