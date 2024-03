Guai per il produttore Puff Daddy | è accusato di traffico sessuale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

Nuoviper il potentediscografico e rapper Sean 'P Diddy' Combs, noto anche con lo pseudonimo di "". Agenti federali hanno compiuto un blitz nelle sue proprietà di Los Angeles e Miami nell'ambito delle indagini per numerosi reati a sfondoche lo riguardano. Il rapper deve infatti rispondere di diversi reati: stupro, abusi e sfruttamento della prostituzione, ma anche di spaccio di narcotici e uso di armi da fuoco illegali. Nei documenti giudiziari compare anche il nome del principe Harry, che non è coinvolto nell'inchiesta e non è sotto accusa, ma viene citato in una causa da 30 milioni di dollari secondo la quale Combs sarebbe un molestatoredi uomini e donne.