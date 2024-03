GTA 6 | le voci sul rinvio sono semplici congetture | precisa un insider

(Di martedì 26 marzo 2024) Nel mondo dei videogiochi il ricorso a ritardi rispetto alle date di uscita previste è una tendenza sempre più frequente. Gli stessi giocatori, se prima si scandalizzavano e si infuriavano di fronte ai rinvii, ora quasi si aspettano di assistere a queste decisioni commerciali e cercano rassicurazione nel fatto che più tempo a disposizione possa corrispondere a una maggiore rifinitura. In questi giorni si stanno moltiplicandoanche su un possiibileper GTA 6. In questo caso, l’entità dello slittamento della data di uscita sarebbe importante, portandola alla finestra temporale del 2026 rispetto a quella annunciata del 2025. Le indiscrezionipartite da un report di Kotaku, al momento senza riscontri diretti da parte di Rockstar Games. Riprendendo il tema, un altro importante sito videoludico,...

