(Di martedì 26 marzo 2024) Roma, 26 mar. (Adnkronos) - Gsa Gruppo Servizi Associati, leader in Italia e primario operatore in Europa, nel campo della sicurezza e prevenzione antincendio, ha chiuso ilancora in crescita con unconsolidati proforma pari a 203- dati preconsuntivi (rispetto ai 173 mln del 2022 e ai 168 mln del 2021) in aumento del 17% rispetto all'anno precedente e un ebitda sui livelli del 2022 e pari a 37,5di euro con una Posizione Finanziaria Netta che si attesta a 92di euro senza considerare le operazioni di M&A (rispetto ai 95 mln nel 2022 e ai 121 mln del 2021). Questi importanti obiettivi, si legge in una nota, sono stati realizzati sulla base delle linee di sviluppo definite con l'ingresso, a ottobre 2021, nel capitale di Gsa dei fondi di investimento Eurizon Iter ...

Borgosatollo (Brescia), 26 febbraio 2024 - Uno sberleffo agli svizzeri e alle case automobilistiche cinesi che affollano gli stand del salone che si apre in questi giorni a Ginevra, dove Stellantis ... (ilgiorno)

Ebitda oltre 37,5 milioni Gsa Gruppo Servizi Associati, leader in Italia e primario operatore in Europa, nel campo della sicurezza e prevenzione antincendio, ha chiuso il 2023 ancora in crescita con ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Gsa Gruppo Servizi Associati, leader in Italia e primario operatore in Europa, nel campo della sicurezza e prevenzione antincendio, ha chiuso il 2023 ancora in crescita con un ricavi ... (periodicodaily)

Gsa, nel 2023 ricavi salgono a 203 milioni (+17%) - Gsa Gruppo Servizi Associati, leader in Italia e primario operatore in Europa, nel campo della sicurezza e prevenzione antincendio, ha chiuso il 2023 ancora in crescita con un ricavi consolidati profo ...adnkronos

Gsa, ricavi per oltre 200 milioni e nuovo Consiglio di amministrazione - Il nuovo Consiglio d’amministrazione è così composto: presidente Giuseppe Bonomi e vicepresidente Alessandro Pedone, amministratore delegato Antonio Musacchio. Consiglieri Antonio Tazartes, Mauro Maia ...udinetoday

GSA chiude il 2023 con ricavi oltre 200 milioni euro - (Teleborsa) - GSA - Gruppo Servizi Associati, leader in Italia e primario operatore in Europa, nel campo della sicurezza e prevenzione antincendio, ha chiuso il 2023 in crescita: ricavi consolidati pr ...finanza.repubblica