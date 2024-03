Grounded | edizione fisica e da collezione per Nintendo Switch ora prenotabili

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 26 marzo 2024) Il passaggio di alcuni videogiochi prima esclusivi Xbox su altre piattaforme è nel pieno della sua realizzazione. Uno dei prossimi titoli ad arrivare susarà, previsto per il 16 aprile. Come segnalaLife, il videogioco sarà disponibile in formato digitale sull’eShop di, ma è prevista anche un’per i collezionisti. Limited Run Games ha annunciato la sua Fully Yoked Edition, che sarà venduta al prezzo di 39,99 euro e i cui preordini saranno disponibili dal 25 marzo al 28 aprile. Se non vi basta il semplice videogioco potreste valutare la Collector’s Edition, che al prezzo di 124,99 euro porta con sè anche diversi gadget interessanti. Troveremo infatti una copia del gioco base, una scatola da ...