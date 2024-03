Grifo a Carrara per spezzare l’incantesimo Toscani invincibili allo stadio dei Marmi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024). Come in casa del Gubbio. Il Perugia si presenta acon l’obiettivo di frenare la corsa deiche in casa sono una macchina perfetta. I rossoblù di Braglia non perdevano in casa da più di un anno, i biancorossi sono riusciti a portare via tre punti pesanti, anche in ottica piazzamento play off. Il quarto posto è abbastanza "blindato", sono otto i punti di vantaggio dal Gubbio, il secondo è inaccessibile, resta una lotta per il terzo, piazzamento che garantirebbe l’accesso diretto alla fase nazionale negli spareggi. L’ostacolo non è dei più agevoli, i numeri della Carraresedei, infatti, sono strepitosi: 41 punti fatti in 16 partite (13 vittorie, 2 pari e 1 sconfitta) con 31 gol segnati e 9 subiti. Solo il Cesena ...